3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Дырэктар РНПЦ дзіцячай хірургіі раказаў пра стан пацярпелых ад атакі БПЛА дзяцей
Працягваем сачыць за станам і здароўем пацярпелых ад удару БПЛА ў Бранскай вобласці. Па даручэнні Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі пацыенты былі дастаўлены ў Беларусь.
Транспарціроўку пасажыры перанеслі добра. Адно дзіця і дарослы па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Зараз дзіця падключана да апарата ШВЛ. Нагадаем, што ў ноч на 18 чэрвеня была праведзена аперацыя хірургамі Беларусі, Масквы і Бранска.
Канстанцін Драздоўскі, дырэктар РНПЦ дзіцячай хірургіі:
"Былі гатовы да сустрэчы пацыентаў. Іх транспарціравалі дастаткова доўга. 5 дзяцей паступілі да нас у цэнтр з бацькамі. Чацвёра - знаходзяцца ў звычайным хірургічным аддзяленні. Яны маюць цяжкі стан, аднак кампенсаваны. Усе дыягнастычныя і лячэбныя мерапрыемствы, якія неабходны, зроблены і будуць рабіцца ў найбліжэйшы час".
Аляксандр Хаджаеў, міністр аховы здароўя Беларусі:
"Мы выканалі даручэнне кіраўніка дзяржавы. На дадзены момант усе грамадзяне, якія пацярпелі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, дастаўлены ва ўстановы горада Мінска".
Нагадаем, што эвакуацыя беларускіх грамадзян (пецярых дзяцей і аднаго дарослага) была праведзена 18 чэрвеня з самай раніцы, як толькі дазволіла сітуацыя і стан іх здароўя.