Дзе знаходзіцца "беларускае Запаляр'е" і чым здзівіла зіма замежных студэнтаў
Аўтар:Марына Раманоўская
Студзень не толькі дадаў работы камунальным і дарожным службам, але і вярнуў моду на цёплыя шалікі і рукавіцы: беларусы актыўна дзеляцца зімовымі відэа ў сацсетках. Зрэшты, пакуль адны здзіўляюцца капрызам надвор'я, другія ўспамінаюць: "А вось у наш час былі зімы!"
І сапраўды, зафіксаваны тэмпературныя рэкорды, у якія зараз і паверыць складана. Ці бывае такое на самай справе? Каб знайсці адказ, наша калега Марына Раманоўская адправілася ў "беларускае Запаляр'е", а таксама даведалася, якія плюсы бачаць у зіме нашы людзі, нават калі за акном устойлівы мінус (гл. відэа).