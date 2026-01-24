Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзе знаходзіцца "беларускае Запаляр'е" і чым здзівіла зіма замежных студэнтаў

Студзень не толькі дадаў работы камунальным і дарожным службам, але і вярнуў моду на цёплыя шалікі і рукавіцы: беларусы актыўна дзеляцца зімовымі відэа ў сацсетках. Зрэшты, пакуль адны здзіўляюцца капрызам надвор'я, другія ўспамінаюць: "А вось у наш час былі зімы!"

І сапраўды, зафіксаваны тэмпературныя рэкорды, у якія зараз і паверыць складана. Ці бывае такое на самай справе? Каб знайсці адказ, наша калега Марына Раманоўская адправілася ў "беларускае Запаляр'е", а таксама даведалася, якія плюсы бачаць у зіме нашы людзі, нават калі за акном устойлівы мінус (гл. відэа).

