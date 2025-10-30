3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Дзень адчыненых дзвярэй праходзіць у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі
ВНУ Беларусі далі старт прафарыентацыйнай працы з абітурыентамі. 1 лістапада дзверы галоўнай кіраўніцкай ВНУ краіны - Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі - расчыніліся для больш як 400 школьнікаў.
Школьнікі змаглі з першых вуснаў даведацца пра адукацыйныя праграмы, спецыяльнасці, матэрыяльна-тэхнічную базу і ўсе нюансы уступнай кампаніі, таксама пагутарылі з кіраўніцтвам, прафесарска-выкладчыцкім саставам, актывістамі студэнцкіх арганізацый.
За больш як 30 гадоў працы акадэмія падрыхтавала больш за 100 тысяч спецыялістаў, многія з якіх сёння займаюць кіруючыя пасады. Каля 70 % дзеючага ўрада - выпускнікі акадэміі.
Штогод студэнтамі ВНУ становяцца каля тысячы чалавек. Тут рыхтуюць будучых кіраўнікоў і лідараў меркаванняў. Павышаюць сваю кваліфікацыю дзеючыя спецыялісты. У структуры Акадэміі кіравання - тры інстытуты, якія вядуць падрыхтоўку больш як па 20 спецыяльнасцях.