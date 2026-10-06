Дзень архівіста адзначаюць у Беларусі: як захоўваюць нацыянальную памяць

Сваё прафесійнае свята 6 кастрычніка адзначаюць захавальнікі нашай нацыянальнай памяці і правадыры па старонках стагоддзяў - беларускія архівісты.

Адзін з ключавых кірункаў галіны - лічбавізацыя. Ужо да канца 2026 года спецыялісты пераадолеюць мяжу ў 3 млн электронных старонак архіўных матэрыялаў. Дакументы не проста сканіруюць - іх уводзяць у навуковы абарот, адкрываючы карыстальнікам аддалены доступ да ўнікальных фондаў.

План да 2029 года - перавесці ў лічбавы фармат не менш за 45 % каштоўных дакументаў краіны. Але за кожным тэрабайтам даных, за кожнай ажыўшай кіноплёнкай і старажытнай старонкай стояць нашы людзі і гісторыя ўсёй краіны (гл. відэа).