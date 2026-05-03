Дзень друку адзначаюць у Беларусі

5 мая ў Беларусі адзначаюць Дзень друку. Гэтае прафесійнае свята аб'ядноўвае рэдактараў, карэктараў, вярстальшчыкаў, дызайнераў, паліграфістаў.

Віншаванні работнікам і ветэранам сферы накіраваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка назваў прыемным, што за кнігай, газетай, часопісам заўсёды стаяць дасведчаныя прафесіяналы, сапраўдныя патрыёты, якія прымнажаюць і перадаюць маладым аўтарам і журналістам лепшыя айчынныя традыцыі: аб'ектыўнасць, сумленнасць, вернасць агульначалавечым ідэалам і дзяржаўным інтарэсам.

Нягледзячы на развіццё лічбавых тэхналогій, друкаваныя СМІ застаюцца важнай часткай інфармацыйнай прасторы Беларусі.

