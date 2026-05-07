Дзень Перамогі святкуюць у Магілёве: шэсце, канцэртныя пляцоўкі і народныя гулянні
Свята Вялікай Перамогі аб'яднала ўсю Беларусь. Шэсці, народныя гулянні, шматлікія канцэртныя пляцоўкі. Ярка стартаваў дзень і ў Магілёве.
Па традыцыі цэлы марафон падзей у Магілёве пачаўся з парада на плошчы Леніна, дзе сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў, арганізацый, сілавікі, моладзь, усяго некалькі тысяч гараджан і гасцей абласнога цэнтра.
Застацца дома, нават нягледзячы на непагадзь, у такі дзень было немагчыма. Людзі ахвотна дзяліліся эмоцыямі, сваімі ўспамінамі і гісторыямі часоў. Бо амаль у кожнай сям'і захоўваецца памяць пра герояў.
Іх ужо так мала, жывых сведак і ўдзельнікаў тых страшных гадоў, калі фашызм спрабаваў знішчыць цэлую нацыю. Але беларусы выстаялі ў гады Вялікай Айчыннай. І гэта толькі дзякуючы адзінству і сіле духу.
Марш Магілёўскага ваеннага гарнізона: байцы падраздзяленняў спецыяльнага прызначэння, ратавальнікі, курсанты і кадэты. Прадстаўнікі Следчага камітэта - жаночая каробка ўпрыгожыла парад. А яшчэ выхаванцы дзіцячых садкоў (гэта ўжо традыцыя). Маладыя патрыёты імкнуліся чаканіць крок.
Шэсце ўдзельнікаў акцыі "Беларусь памятае" па галоўнай вуліцы абласнога цэнтра. Шматкіламетровую калону выйшаў прывітаць, здавалася, увесь горад.
Кульмінацыя шэсця - плошча Славы, дзе ў мемарыяле ўшанаваны баявы і працоўны подзвіг жыхароў рэгіёна. Памяць, якую немагчыма сцерці. Жывыя кветкі леглі да Вечнага агню, агульнарэспубліканская хвіліна маўчання. Тут жа, на плошчы Славы, і выстава ваеннай тэхнікі. Баявыя машыны, здольныя абараніць і сёння мірнае беларускае неба.