Дзень Перамогі святкуюць у Магілёве: шэсце, канцэртныя пляцоўкі і народныя гулянні

Па традыцыі цэлы марафон падзей у Магілёве пачаўся з парада на плошчы Леніна, дзе сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў, арганізацый, сілавікі, моладзь, усяго некалькі тысяч гараджан і гасцей абласнога цэнтра.

Застацца дома, нават нягледзячы на непагадзь, у такі дзень было немагчыма. Людзі ахвотна дзяліліся эмоцыямі, сваімі ўспамінамі і гісторыямі часоў. Бо амаль у кожнай сям'і захоўваецца памяць пра герояў.