Дзень страхавога працаўніка адзначаюць у Беларусі 6 снежня

Дзень страхавога працаўніка сёння адзначаюць у Беларусі. Менавіта гэтыя спецыялісты дапамагаюць абараніць не толькі маёмасць, але і наша здароўе ад непрадбачаных сітуацый.



Страхавальнікі забяспечваюць упэўненасць і спакой у заўтрашнім дні. Форс-мажоры здараюцца нечакана, і быць на крок наперадзе дапамогуць менавіта яны. Дзейнічаць на апярэджанне - прыярытэтная задача прафесіяналаў страхавой сферы.