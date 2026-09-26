Дзеці і нейрасеткі: як штучны інтэлект умее падманваць

У вучэбнай праграме беларускіх школьнікаў з 2026 года з'явіўся новы факультатыў па асновах прымянення нейрасетак. Таксама пашырылася і кола тэм па прадмеце "інфарматыка" для васьмікласнікаў.

У школьныя гады так і хацелася ў стрэсавай кантрольнай нешта падгледзець у суседа па парце. Тады настаўнік казаў: "Думай сваёй галавой". Хто б мог падумаць, што літаральна праз некалькі гадоў фраза будзе гучаць па-іншаму, і гаворка будзе ісці не толькі пра інтэлект натуральны, але яшчэ і пра штучны. З тэхналогіямі мы сябруем, але ці будзе добры сябар падманваць і вучыць дрэннаму?

З выгляду гэта звычайны памочнік, бяскрыўдная новая цацка. Усё толькі пачынаецца менавіта так, а пасля злачынцы ўсё часцей уцягваюць падлеткаў у злачынныя схемы, ужываючы штучны інтэлект. Дыпфейкі з фота і галасоў дзяцей выкарыстоўваюць для шантажу бацькоў, падробленыя праграмы крадуць звесткі і ператвараюць тэлефон у так званую "цэглу", пасля выманьваюць грошы за разблакоўку. Расце і колькасць прапаноў лёгкага заробку праз генератыўныя нейрасецівы (гл. відэа).