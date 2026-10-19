Дзеці з Віцебскай і Мінскай абласцей наведалі Белдзяржцырк у рамках Тыдня бацькоўскай любові
Больш за 100 дзяцей з Віцебскай і Мінскай абласцей сабраў Беларускі саюз жанчын пад купалам Белдзяржцырка. У рамках Тыдня бацькоўскай любові выхаванцаў сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дамоў сямейнага тыпу запрасілі на пастаноўку, дзе жывуць лятаючыя людзі і звяры на веласіпедах, дзе акрабаты спрачаюцца з прыцягненнем зямлі, а клоўны дораць усмешку кожнаму.
Яўгенія Калечыц, старшыня моладзевага крыла Беларускага саюза жанчын:
"У рамках Тыдня бацькоўскай любові ў Беларускім дзяржаўным цырку мы сабралі дзетак, каля ста чалавек з Мінска і Віцебскай вобласці. Гэта дзеці, якія па розных прычынах трапілі ў складаную жыццёвую сітуацыю. Але Беларускі саюз жанчын упэўнены, што любое дзіця павінна быць акружана ўвагай і клопатам, асабліва гэтая катэгорыя дзяцей. Таму мы чацвёрты год запар ужо традыцыйна збіраем іх усіх тут на класным прадстаўленні. Яны атрымліваюць велізарнае мора задавальнення, бясплатны папкорн, вядома, фотаздымкі, мора ўсмешак і радасці. І мы лічым, што гэта вельмі важная і патрэбная, і, напэўна, адна з самых галоўных мэт Беларускага саюза жанчын".
Да Тыдня бацькоўскай любові Беларускі саюз жанчын далучаецца штогод, і марафон добрых спраў працягваецца па ўсёй краіне.