Дзмітрый Баскаў узяў удзел у дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі стартаваў дабрачынны навагодні марафон "Ад усёй душы". Клопат і ўвага - прадстаўнікам старэйшага пакалення.
Кранальнай атрымалася сустрэча ў Альбіны Пажаевай. Жыхарку Мінска наведаў сенатар Дзмітрый Баскаў. Альбіна Іванаўна ў свае 86 гадоў - валанцёр Беларускага грамадства Чырвонага Крыжа і Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Партызанскага раёна, актыўная ўдзельніца сацпраектаў "Пажылыя для пажылых", "Новыя грані" і "Тэрапеўтычны парк".
Акцыя "Ад усёй душы" будзе праходзіць у краіне да 14 студзеня і ахопіць больш за паўмільёна беларусаў сярэбранага ўзросту.