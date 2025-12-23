Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзмітрый Баскаў узяў удзел у дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы"

У Беларусі стартаваў дабрачынны навагодні марафон "Ад усёй душы". Клопат і ўвага - прадстаўнікам старэйшага пакалення.

Кранальнай атрымалася сустрэча ў Альбіны Пажаевай. Жыхарку Мінска наведаў сенатар Дзмітрый Баскаў. Альбіна Іванаўна ў свае 86 гадоў - валанцёр Беларускага грамадства Чырвонага Крыжа і Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Партызанскага раёна, актыўная ўдзельніца сацпраектаў "Пажылыя для пажылых", "Новыя грані" і "Тэрапеўтычны парк".

Акцыя "Ад усёй душы" будзе праходзіць у краіне да 14 студзеня і ахопіць больш за паўмільёна беларусаў сярэбранага ўзросту.

Разделы:

Грамадства