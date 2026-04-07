У Беларусі дзве спробы ЭКА будуць бясплатнымі

Праграма падтрымкі мацярынства і дзяцінства ў Беларусі выходзіць на новы тэхналагічны ўзровень. У Год беларускай жанчыны Прэзідэнт падпісаў указ аб правядзенні другога ЭКА таксама за кошт бюджэту. Новая мера падтрымкі адкрывае шлях да мацярынства для тысяч жанчын незалежна ад сямейнага становішча.

Вялікае шчасце і шмат у чым сэнс жыцця - нараджэнне дзяцей, іх выхаванне, погляд у будучыню. Для таго каб дапамагчы сем'ям спазнаць радасць мацярынства і бацькоўства, у Беларусі робіцца многае: ад закупкі перадавога абсталявання да падрыхтоўкі высакакласных спецыялістаў.

Цяпер у краіне дзве спробы правядзення ЭКА будуць бясплатнымі. Скарыстацца імі змогуць не толькі замужнія жанчыны, але і тыя, што не ўзялі шлюб. Прайсці працэдуру можна беларускам ва ўзросце да 40 гадоў пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў і адсутнасці супрацьпаказанняў.

Дзмітрый Лазар, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення арганізацыі меддапамогі - начальнік аддзела Міністэрства аховы здароўя Беларусі: "У нашай краіне захоўваецца прыярытэт аказання медыцынскай дапамогі маці і дзецям. У тым ліку асноўная наша задача - гэта захаванне дэмаграфічнай бяспекі. Пяць гадоў таму выйшаў першы ўказ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб увядзенні бясплатнай спробы ЭКА. За гэтыя гады на праграму было выдаткавана больш за 29 млн беларускіх рублёў. Эфектыўнасць такіх спроб склала практычна 38 %, што значна перавышае сярэднія паказчыкі, у тым ліку і ў прыватных цэнтрах".