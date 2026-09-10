Дзяржынск мяняецца да свята: Мінская вобласць падарыла гораду 26 унікальных інсталяцый
26 аўтарскіх архітэктурных кампазіцый упрыгожылі вуліцы Дзяржынска. Гэта падарунак раённаму цэнтру да фестывалю-кірмашу "Дажынкі" ад прадпрыемстваў і арганізацый Мінскай вобласці. 19 верасня вызначаць калектыў пераможцаў.
У горадзе-спадарожніку прайшло пасяджэнне штаба з профільнымі службамі на чале са старшынёй Мінаблвыканкама Аляксеем Кушнарэнкам. Асаблівая ўвага была нададзена гатоўнасці аб'ектаў пасля мадэрнізацыі, афармленню і святочнай праграме "Дажынак".
Застаецца крыху больш за тыдзень да грандыёзнага фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі "Дажынкі" ў Дзяржынску. На гарадскіх вуліцах ужо завяршаецца экаафармленне і добраўпарадкаванне. Таксама ідуць пусканаладжвальныя работы новага фантана. Гатоўнасць аб'ектаў складае амаль 95 %. Па 2-й Ленінскай вуліцы жылыя дамы ўжо ўпрыгожваюць муралы. Гэта культурны і гістарычны код Дзяржынскай зямлі (гл. відэа).