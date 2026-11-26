Эпоха аднапалярнага свету са спробамі дамінаваць над інтарэсамі іншых сыходзіць у мінулае. Сёння шматпалярнасць і шматстайнасць бяруць галоўнае, а значыць, для ўсіх краін Еўразійскага кантынента мацнее права голасу - пра ўласны шлях развіцця, эканамічнае ўзаемадзеянне і бяспеку. Час патрабуе новай доўгатэрміновай геастратэгіі, у якой дыпламатыя зрушыць права сілы, у тым ліку калі гаворка ідзе пра рэгіянальныя канфлікты - ва Украіне, у Іране. Ранейшыя інстытуты светапарадку - як АБСЕ і ААН - мякка кажучы, не дапрацоўваюць (больш падрабязна - глядзіце відэа).