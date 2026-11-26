Эфектыўная сістэма заканатворчай дзейнасці: як беларускі парламент за 30 гадоў змяніў краіну
Сёння сталіца здабыла сваё асаблівае аблічча. Такім меркаваннем падчас урачыстай сустрэчы, прысвечанай 30-годдзю беларускага парламента, падзялілася старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава.
Нацыянальны сход змяніў 8 скліканняў, гэта каля 3 тыс. законаў. Выбудаваная эфектыўная сістэма парламенцкай дзейнасці. Галоўнай мэтай законатворцаў было і застаецца якаснае жыццё і дабрабыт людзей. Асаблівая роля ў стварэнні належыць Мінску, людзям, якія сваёй штодзённай працай, прафесіяналізмам і адданасцю справе стваралі сучаснасць і будучыню Беларусі.
Юбілей Нацыянальнага сходу - выдатная нагода азірнуцца назад, успомніць і ацаніць пройдзены шлях. За тры дзесяцігоддзі ў летапіс беларускага парламента ўпісана нямала яркіх і запамінальных старонак (гл. відэа).