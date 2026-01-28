3.74 BYN
Экалагічная блакада: як польскі плот руйнуе Белавежскую пушчу
Аўтар:Кацярына Ціхамірава
Белавежская пушча - старажытны лес Еўропы, уключаны ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, - вось ужо больш як тры гады падзеленая напалам. Польскі памежны бар'ер, які часта называюць "плотам ксенафобіі", ператварыў адзіны прыродны масіў у зону экалагічнага крызісу.
Руслан Цвірко, намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, падрабязна распавёў пра катастрафічныя наступствы гэтага будынка для ўнікальнай экасістэмы пушчы (глядзіце відэа).