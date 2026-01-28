Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Экалагічная блакада: як польскі плот руйнуе Белавежскую пушчу

Белавежская пушча - старажытны лес Еўропы, уключаны ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, - вось ужо больш як тры гады падзеленая напалам. Польскі памежны бар'ер, які часта называюць "плотам ксенафобіі", ператварыў адзіны прыродны масіў у зону экалагічнага крызісу.

Руслан Цвірко, намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, падрабязна распавёў пра катастрафічныя наступствы гэтага будынка для ўнікальнай экасістэмы пушчы (глядзіце відэа).

Разделы:

ГрамадстваЭкалогія