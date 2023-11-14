Экзатычныя гадаванцы: трэнд на мурашыныя фермы ў жыхароў Мінска

Маленькі свет за шклом. Мурашыныя фермы - новы трэнд у аматараў экзатычных свойскіх жывёл. Апартаменты для насякомых не займаюць шмат месца, і самі мурашы ў доглядзе непатрабавальныя. Цікавасць да экзотыкі назіраецца і сярод дзяцей, і ў дарослых. Хто ж такі мірмікіпер? Разбіралася Карына Гурэвіч.

Для Кірыла Чарвінскага мурашкі не проста хатнія гадаванцы – аб'екты для назіранняў. Першыя насякомыя ў яго пакоі пасяліліся, калі мірмікіперу-аматару было ўсяго 6. За некалькі гадоў у калекцыі юнага натураліста з'явіліся дзясятак мурашыных ферм, смаўжы і адпаведны ім аазіс сукулентаў і разнастайных экзатычных раслін. Бацькі Кірыла ўжо захваляваліся - хутка яму спатрэбіцца асобная лабараторыя.