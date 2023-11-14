3.64 BYN
Экзатычныя гадаванцы: трэнд на мурашыныя фермы ў жыхароў Мінска
Маленькі свет за шклом. Мурашыныя фермы - новы трэнд у аматараў экзатычных свойскіх жывёл. Апартаменты для насякомых не займаюць шмат месца, і самі мурашы ў доглядзе непатрабавальныя. Цікавасць да экзотыкі назіраецца і сярод дзяцей, і ў дарослых. Хто ж такі мірмікіпер? Разбіралася Карына Гурэвіч.
Для Кірыла Чарвінскага мурашкі не проста хатнія гадаванцы – аб'екты для назіранняў. Першыя насякомыя ў яго пакоі пасяліліся, калі мірмікіперу-аматару было ўсяго 6. За некалькі гадоў у калекцыі юнага натураліста з'явіліся дзясятак мурашыных ферм, смаўжы і адпаведны ім аазіс сукулентаў і разнастайных экзатычных раслін. Бацькі Кірыла ўжо захваляваліся - хутка яму спатрэбіцца асобная лабараторыя.
Акварыум з рыбкамі ў інтэр'еры ўжо не дзіва. Усё часцей жыхары Мінска ствараюць у доме жывыя куткі з мурашкамі. Фармікарыі - апартаменты для насякомых - не займаюць шмат месца, самі мурашы непатрабавальныя ў доглядзе. Насельнікаў тэрарыума можна пакінуць без нагляду на некалькі тыдняў.
Мурашыная ферма захапляе не толькі дзяцей, але і дарослых. Такія тэрарыумы дазваляюць сачыць за бурным жыццём маленькіх насякомых скрозь акрылавыя сцены і акенцы. Матэрыял трывалы, разбіць яго немагчыма, таму ўцячы ў мурашак практычна няма шанцаў.
У такой маленькай ферме могуць жыць да 2 тысяч мурашак. У кожнай свая задача. Ёсць простыя працаўнікі, нянькі, ахоўнікі, салдаты, але развівацца мурашыная сям’я можа толькі пры наяўнасці "каралевы".
Штучны мурашнік падзелены на "пакоі": спальня і сталовая – асобна. У рацыёне зерневая ці бялковая сумесь і нектар - мёд альбо цукар з вадой. Засяляюць у фармікарый звычайна насельнікаў цёплых краін. Беларускім мурашкам патрэбны асаблівыя ўмовы - зімоўка ў халадзільніку як імітацыя мясцовага клімату.
Не меншую цікавасць жыхары сталіцы праяўляюць да іншых экзатычных гадаванцаў.
Змеі, яшчаркі, павукі, а яшчэ яноты, вожыкі і нават лісы. Перш чым завесці такога гадаванца, варта не толькі паклапаціцца пра ўмовы іх пражывання, але і пра бяспеку і адказнасць за тых, каго прыручылі.