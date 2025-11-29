Елка за паўцаны і футра па выгаднай цане - як не стаць ахвярай "навагодніх" аферыстаў

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3065629-241f-47c7-b008-ae5f35fcc3a5/conversions/fc390916-88d0-45cf-ba8c-4e79d96ab765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3065629-241f-47c7-b008-ae5f35fcc3a5/conversions/fc390916-88d0-45cf-ba8c-4e79d96ab765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3065629-241f-47c7-b008-ae5f35fcc3a5/conversions/fc390916-88d0-45cf-ba8c-4e79d96ab765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3065629-241f-47c7-b008-ae5f35fcc3a5/conversions/fc390916-88d0-45cf-ba8c-4e79d96ab765-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да Новага года засталося крыху больш за месяц. І ўжо самы час выбіраць падарункі для родных і блізкіх. У Беларусі святочны марафон пакупак стартаваў. І пачаўся ён з традыцыйных для канца лістапада глабальных распродажаў. У гандлёвых цэнтрах на многія тавары можна ўбачыць скідкі да 90 %.

Паралельна са звычайнымі магазінамі імкліва расце і анлайн-актыўнасць: беларусы ўсё больш пачалі купляць святочныя тавары ў інтэрнэт-магазінах, на маркетплейсах і ў сацыяльных сетках.

Менавіта тут на хвалі пераднавагодняга ажыятажу актывізуюцца махляры. З'яўляецца ўсё больш фейкавых інтэрнэт-магазінаў і акаўнтаў. Яны так і вабяць сваімі "казачнымі скідкамі", на якія папаліся ўжо больш за сто беларусаў.

Раскажам пра тое, як не стаць ахвярай "навагодніх" аферыстаў і захаваць свае грошы.

Час для цудаў або падману? Якая цана даверу? Тавар са скідкай або з падвохам? У пераднавагодняй мітусні гэтыя пытанні набываюць асаблівую важнасць. Махляры актыўна выкарыстоўваюць святочны ажыятаж, ператвараючы пошукі выгадных прапаноў у небяспечную гульню. Як зразумець, што вас падманваюць?

Новы год - гэты час вялікіх чаканняў, прыемных клопатаў і, вядома, выгадных пакупак. Магазіны спаборнічаюць у самых прывабных прапановах, абяцаючы скідкі, якія здаюцца нерэальнымі - 60,70, 80, а то і 90 %!

Сваю гульню пачынаюць і аферысты. Пра іх гавораць, іх выкрываюць, аб іх папярэджваюць літаральна ўсюды. Але ледзь не кожны тыдзень у СМІ з'яўляюцца новыя загалоўкі: чарговы даверлівы беларус пазбавіўся ўсіх сваіх назапашванняў. І ў гэтай чорнай гульні, падобна, няма канца.

Для Таццяны ўсё пачалося з прывабнай рэкламы ў Instagram, дзе жанчыне на вочы трапілася прыгожае футра па неверагодна нізкай цане.

Для заказу тавару чат-бот перанакіраваў жанчыну да менеджара ў Telegram. Зніжаная цана стала першай і самай яркай прынадай. Галоўная ўмова - 100-працэнтная аплата. На пытанне аб гарантыях псеўдапрадавец адказаў: склад знаходзіцца ў Наваполацку, а таксама прыклаў пасведчанне індывідуальнага прадпрымальніка. Аднак, як высветлілася пасля, гэта быў зусім іншы чалавек. Але тады жаданне атрымаць футра як мага хутчэй было мацней. У выніку Таццяна перавяла грошы. Далей - цішыня. Паведамленне так і засталося без адказу.

"Я падрабязна вывучыла профіль у Instagram і ўбачыла, што гэты профіль быў зарэгістраваны ў Турцыі. Напэўна, здымка адбывалася ў шоуруме адной з гарбарных фабрык, дзе сапраўды вельмі прыгожая, дарагая вопратка, але, натуральна, яна каштуе нашмат даражэй, чым пазіцыянуецца ў гэтым профілі ў Instagram. На жаль, гэты профіль дагэтуль існуе. Я напісала заяву ў міліцыю. Заяву прынялі і ўзбудзілі крымінальную справу", - расказала жанчына.

Поўная перадаплата за неіснуючы навагодні падарунак - гэта любімы сцэнарый махляроў. Сцэнарый без шчаслівага фіналу, які ўжо стаў рэальнасцю для многіх беларусаў.

Дзмітрый Курыла, намеснік начальніка ўпраўлення абароны інфармацыі Нацбанка Беларусі:

"У цяперашні час, згодна з інфармацыяй з аўтаматызаванай сістэмы апрацоўкі інцыдэнтаў, з 1 верасня па гэтай схеме зафіксавана больш чым 110 выпадкаў на агульную суму звыш 40 тыс. рублёў".

Схем у махляроў столькі, што не злічыць. Але ў іх ужо ёсць і адпрацаваныя варыянты: спачатку яны ствараюць фейкавыя акаўнты з прывабным афармленнем, назвай. Затым - накрутка падпісчыкаў і фейкавыя водгукі, каб усё выглядала максімальна праўдападобна. А далей вішанька на торце - нізкія цэны і вялікія скідкі, якіх у звычайных магазінах не знойдзеш!

Аляксандр Рынгевіч, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па процідзеянні кіберзлачыннасці МУС Беларусі:

"Псеўдапрадавец паведамляе, што можа рэалізаваць тавар, але для яго атрымання неабходна пералічыць альбо поўную аплату, альбо нейкую частку, перадаплату. Нашы грамадзяне, разумеючы, што інтэрнэт-камерцыя развіваецца, вельмі часта не ўдаюцца ў нейкія падрабязнасці (не пытаюцца, дзе той ці іншы магазін сапраўды знаходзіцца, з кім вядуцца зносіны, дзе атрымаць дадатковую інфармацыю), пераводзяць грашовыя сродкі са сваёй банкаўскай аплатнай карты на падкантрольную зламыснікам банкаўскую аплатную карту".

Усе гэтыя "перамовы" праходзяць выключна ў перапісках у сацыяльных сетках. Як толькі грошы пералічаны - "прадавец" бясследна знікае, пакідаючы пакупніка ні з чым. Але самае галоўнае: ва ўсіх гэтых гісторыях плацежныя рэквізіты ніколі не належаць беларускім банкам! Грошы пераводзяцца на замежныя рахункі, што робіць іх вяртанне практычна немагчымым. І вось некалькі парад ад эксперта, як адрозніць сапраўдны магазін ад фейку.

Аляксандр Сухадольскі, афіцыйны прадстаўнік Следчага камітэта Беларусі:

"Для таго каб не трапіць на кручок такіх інтэрнэт-махляроў, варта пераправяраць рэсурс, на якім вы набываеце тавар. Адно з асноўных дзеянняў - гэта пераправяраць назву. Вельмі часта махляры капіруюць ужо наяўныя магазіны, пры гэтым могуць змяніць адзін сімвал у назве магазіна. Таксама трэба зважаць на месцазнаходжанне юрыдычнай асобы, якая ажыццяўляе дадзеную дзейнасць".

Інтэрнэт-камерцыя ў Беларусі актыўна развіваецца. Наш рынак асвойвае анлайн-прастору з дзіўнай хуткасцю, адкрываючы перад пакупнікамі шэраг магчымасцяў. Сёння мы можам купіць абсалютна ўсё, не выходзячы з дома.

У свеце анлайн-гандлю свае правілы гульні. Але ёсць і агульныя патрабаванні. Самае галоўнае - любы інтэрнэт-магазін павінен быць зарэгістраваны ў гандлёвым рэестры Беларусі. Дзейнасць гэтых інтэрнэт-пляцовак знаходзіцца пад кантролем профільнага ведамства.

"На сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь функцыянуе каля 20 тыс. суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць інтэрнэт-гандаль. І за апошнія гады іх колькасць істотна вырасла. Так, у параўнанні з 2021 годам іх колькасць павялічылася на 23 %. І, вядома, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю са свайго боку ажыццяўляе кантроль за дзейнасцю і інтэрнэт-пляцовак, і інтэрнэт-магазінаў", - расказала намеснік начальніка аддзела Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Дар'я Палазкова.