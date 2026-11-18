Энергетычная сталіца, атамкласы і рост насельніцтва ўдвая - як БелАЭС змяніла жыццё ў Астраўцы
Моцныя рэгіёны і стратэгічныя аб'екты мяняюць якасць жыцця беларусаў. Атамная электрастанцыя - праект, які перазапусціў эканоміку цэлага краю і ўмацаваў энергетычную бяспеку краіны. Надзейнасць, экалагічнасць і магутны імпульс для развіцця цэлага рэгіёна.
Беларуская атамная электрастанцыя - флагман энергетыкі, якая назаўжды змяніла якасць жыцця ў Астраўцы. Безумоўна, пры рэалізацыі маштабнага праекта заўсёды стаяла бяспека. Будавалі грунтоўна, папутна пераўтвараўся і сам горад.
Яшчэ літаральна некалькі гадоў таму Астравец лічыўся невялікім гарадскім пасёлкам з насельніцтвам каля 8 тыс. чалавек. Сёння колькасць павялічылася ўдвая, а горад атрымаў статус энергетычнай сталіцы Беларусі. І шмат у чым, безумоўна, другое дыханне гораду надала Беларуская атамная электрастанцыя (гл. відэа).