Эпоха вялікага кіно: "Лістапад" працягвае шлях да галоўных узнагарод
Судзейская калегія працягвае глядзець і ацэньваць конкурсныя стужкі. Сур'ёзная барацьба ідзе за золата "Лістапада". 5 лістапада журы ўбачыць прэтэндэнтаў з Кітая і Пакістана. Партызанская легенда "Бацькі Міная" ў прачытанні Ігара Угольнікава таксама пражывае гэту фестывальную эпоху.
Канчатковае "стоп, знята!" для гэтага фільма прагучала на працягу "лістападнага" тыдня. Да загалоўнай песні гэтай ваеннай драмы рыхтуюць відэасуправаджэнне.
Пасля цырымоніі адкрыцця XXXII "Лістапада" выканаўцы галоўных роляў "Бацькі Міная" не спачывалі на лаўрах, хоць маглі: фільм-адкрыццё кінафестывалю сарваў 20-хвілінныя авацыі залы стоячы.
Чацвёрка юных акцёраў і народны Аляксей Краўчанка зноў на здымачнай пляцоўцы. Але зараз гэта пастскрыптум ваеннай драмы.
Яны праз кіно перажылі трагедыю Міная Шмырова і яго дзяцей, едуць ускласці кветкі да помніка сваім героям (гл. відэа).