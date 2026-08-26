Эстафета міласэрнасці: Чырвоны Крыж, царква і "Белая Русь" рыхтуюць дзяцей да навучальнага года

Да пачатку новага навучальнага года застаецца крыху менш за тыдзень. Важна, каб у кожнага школьніка было ўсё неабходнае для вучобы. Акружыць увагай дзяцей, якія маюць асаблівую патрэбу, заклікана акцыя "Збяром дзяцей у школу".

Зрабіць так, каб кожны юны беларус пайшоў у школу з усім неабходным і ведаў, што ён важны і патрэбен сваёй краіне - галоўная задача традыцыйнай дабрачыннай кампаніі "Збяром дзяцей у школу".

Асаблівая ўвага шматдзетным і малазабяспечаным сем'ям, дзецям з асаблівасцямі развіцця, а таксама ўсім, хто апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Сёлета акцыя прыўнесла прыемную навацыю: шматдзетным сем'ям перадаюць падарункавыя сертыфікаты, якія дазваляюць самастойна набыць усё самае неабходнае.

Эстафету дабра 26 жніўня прыняла сталічная гімназія № 15, дзе прадстаўнікі Чырвонага Крыжа, Беларускай Праваслаўнай Царквы і партыі "Белая Русь" арганізавалі сапраўднае свята і павіншавалі з будучым новым навучальным годам выхаванцаў школ і гімназій Савецкага раёна. Бо кожнае дзіця, незалежна ад жыццёвых акалічнасцей, павінна мець роўныя магчымасці для паспяховага старту ў новым навучальным годзе.

Толькі летась дзякуючы акцыі "Збяром дзяцей у школу" падтрымку атрымалі больш за 14 тыс. хлопчыкаў і дзяўчынак. Далучыцца да добрага марафону можа кожны, дастаткова асабіста прынесці школьныя тавары валанцёрам у гандлёвых пунктах альбо зрабіць унёсак з дапамогай сістэмы ЕРІП. Акцыя прадоўжыцца да 15 верасня.