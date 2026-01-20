Глядзець анлайнПраграма ТБ
Факультэт унутраных войскаў Ваеннай акадэміі адзначыў 33 гады са дня заснавання

Факультэт унутраных войскаў адзначыў 33-ю гадавіну.

Ён рыхтуе афіцэраў для выканання задач па гарантаванні ўнутранай бяспекі, ахове грамадскага парадку, абароне канстытуцыйнага ладу, праў грамадзян, а таксама для службы ў падраздзяленнях, якія забяспечваюць правапарадак, ахову важных аб'ектаў і канваяванне асуджаных, навучаючы будучых афіцэраў як ваенным, так і юрыдычным дысцыплінам, уключаючы тактычную медыцыну і кіраванне тэхнікай (больш падрабязна - глядзіце відэа). 

