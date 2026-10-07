Фестываль "Моладзь - за Саюзную дзяржаву" прымае Магілёў
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
19-ы па ліку фестываль "Моладзь - за Саюзную дзяржаву" стартуе 7 кастрычніка ў Магілёве.
Галоўны пасыл фестывалю - умацаванне сяброўства паміж моладдзю Саюзнай дзяржавы. Ён аб'яднае звыш 300 удзельнікаў - гэта маладыя таленты, студэнты, выкладчыкі, гісторыкі, магістранты, аспіранты з усіх рэгіёнаў Беларусі і шматлікіх рэгіёнаў Расіі.
Паводле меркавання арганізатараў, дэпутатаў Парламенцкага сходу ва ўмовах сусветных выклікаў, спроб падзяліць народы постсавецкай прасторы важна данесці да моладзі супольнасць культур, расказаць пра тое тым, як шмат нас аб'ядноўвае. Фестываль - не проста творчы конкурс выканаўцаў і харэаграфіі. Гэта яшчэ ідэалагічная пляцоўка (гл. відэа).