Фестываль водных ліхтарыкаў пройдзе ў Батанічным садзе

Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі рыхтуецца здзіўляць. З 31 ліпеня па 2 жніўня тут пройдзе Фестываль водных ліхтарыкаў. Возера стане галоўнай сцэнай, дзе кожны зможа стаць удзельнікам светлавога шоу.

Гасцей чакаюць светлавыя ўстаноўкі, велізарны Месяц над вадой і ўтульныя фотазоны. Для маленькіх наведвальнікаў будзе арганізавана сустрэча з любімымі мультперсанажамі, а кульмінацыя настане з цемрай. Госці змогуць запаліць свае водныя ліхтарыкі, загадаць патаемныя жаданні і адпусціць іх у плаванне па возеры.

Наведаць фестываль зможа кожны ахвотнік з 19:00 да 23:00.