Фінал маладзёжнага праекта "100 ідэй для Беларусі" пройдзе 19 сакавіка

19 сакавіка адбудзецца фінал рэспубліканскага маладзёжнага праекта "100 ідэй для Беларусі". Ініцыятыва рэалізуецца 15-ты раз Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі.

Яна стала адной з самых прыкметных пляцовак для маладых даследчыкаў, студэнтаў і школьнікаў. На ўдзел сёлета паступіла больш як 1 300 заявак. Мерапрыемства пройдзе ў дзіцячым тэхнапарку, аснову экспазіцыі складуць 173 аўтарскія распрацоўкі, прадстаўленыя ў 10 намінацыях.

Па выніках абароны праектаў эксперты вызначаць 30 пераможцаў конкурсу ў трох узроставых групах. Так, аўтары змогуць не толькі заявіць пра сябе, але і атрымаць падтрымку для рэалізацыі стартапаў. Таксама экспазіцыю дапоўняць 10 распрацовак пераможцаў праекта розных гадоў, ужо ўкаранёных у рэальны сектар эканомікі.