Фінансавую падтрымку Мінадукацыі атрымалі 28 перспектыўных праектаў ад маладых навукоўцаў

Вынікі конкурсу праектаў навукова-даследчых работ падвяло Мінадукацыі. Фінансавую падтрымку атрымалі 28 перспектыўных праектаў ад маладых навукоўцаў.

Навука - гэта веданне, сіла і будучыня. У Беларусі працягваюць актыўна падтрымліваць навуковы патэнцыял новага пакалення. Міністэрства адукацыі вылучыла гранты на рэалізацыю 28 праектаў, з якіх 16 будуць выкананы навукоўцамі да 35 гадоў (гл. відэа).

