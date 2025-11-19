3.67 BYN
Фінансавую падтрымку Мінадукацыі атрымалі 28 перспектыўных праектаў ад маладых навукоўцаў
Аўтар:Маргарыта Юзафовіч
Вынікі конкурсу праектаў навукова-даследчых работ падвяло Мінадукацыі. Фінансавую падтрымку атрымалі 28 перспектыўных праектаў ад маладых навукоўцаў.
Навука - гэта веданне, сіла і будучыня. У Беларусі працягваюць актыўна падтрымліваць навуковы патэнцыял новага пакалення. Міністэрства адукацыі вылучыла гранты на рэалізацыю 28 праектаў, з якіх 16 будуць выкананы навукоўцамі да 35 гадоў (гл. відэа).