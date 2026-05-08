Флаг, герб і гімн Беларусі адлюстроўваюць характар, гісторыю і нацыянальную самабытнасць беларусаў

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe78f49-8758-45c8-bcfc-3774dc07ef64/conversions/da503329-0207-4de7-8848-cbb340e6d92e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe78f49-8758-45c8-bcfc-3774dc07ef64/conversions/da503329-0207-4de7-8848-cbb340e6d92e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe78f49-8758-45c8-bcfc-3774dc07ef64/conversions/da503329-0207-4de7-8848-cbb340e6d92e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe78f49-8758-45c8-bcfc-3774dc07ef64/conversions/da503329-0207-4de7-8848-cbb340e6d92e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нацыянальны арнамент і колеры дзяржаўнага флага - візітная картка Беларусі. У іх адлюстраваны наш характар, гісторыя, нацыянальная самабытнасць.

Галоўныя сімвалы краіны з намі ў самыя важныя і адказныя моманты: у перамогах на міжнародных спаборніцтвах, пры адкрыцці знакавых аб'ектаў, правядзенні важных дзяржаўных мерапрыемстваў. Беларускі флаг ужо шмат гадоў займае ганаровае месца ў лініі флагштокаў на самых прэстыжных міжнародных пляцоўках.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аляксандр Пасталоўскі, намеснік дырэктара Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі: "На міжнароднай арэне мы можам назіраць тое, што беларускі флаг - абавязковы атрыбут ва ўсіх міжнародных арганізацыях: у БРІКС, Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый".

У сваёй сімволіцы і ідэалогіі маладая беларуская дзяржава пачынала практычна з нуля. Нельга ўзводзіць сцены, не ўмацаваўшы падмурак. Беларускаму народу трэба было вызначыцца з сімваламі. І гэта ўнікальны факт у сусветнай практыцы. Рэферэндум 1995 аказаўся сапраўды лёсавызначальным.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аляксандр Каханоўскі, доктар гістарычных навук, дэкан гістарычнага факультэта БДУ: "Вяртанне традыцыі, якая была праверана часам, гаворыць аб тым, што наша дзяржава накіравана на захаванне традыцыі, але накіраванай у будучыню, на фарміраванне моцнай, квітнеючай дзяржавы. Гэтая сімволіка характарызуе нашу традыцыю, нашы сэнсы, тое, што мы закладваем у сваю дзяржаву. А сімвалы дзяржавы - гэта аснова адзінства дзяржавы. Без гэтага нельга. Не можа існаваць дзяржава, калі няма сімвалаў, якія аб'ядноўваюць вакол сябе людзей".

Дзяржаўныя сімвалы Беларусі - флаг, герб і гімн - транслююць традыцыі і пераемнасць, спалучаюць актуальную сучаснасць з гістарычным мінулым. Напрыклад, Беларусь - адна з трох былых савецкіх рэспублік разам з Таджыкістанам і Узбекістанам, якая захавала музыку савецкага гімна. І ў той жа час змест тэксту актуалізаваны ў 2002-м.

Герб апошняе ператварэнне зведаў пяць гадоў таму, а ўзор нацыянальнага арнаменту флага мы захавалі аж з 1917 года. Дарэчы, Беларусь першая ў свеце краіна, якая выкарыстала нацыянальны арнамент у якасці элемента дзяржаўнага флага.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пётр Пятроўскі, палітолаг: "Разам гэтыя сімвалы дэманструюць суверэнітэт, незалежнасць і тую асаблівую мадэль развіцця, якую выбраў беларускі народ, нягледзячы ні на што абараніў яе і ў канцы XX стагоддзя, і ў XXI стагоддзі".