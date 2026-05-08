Флаг, герб і гімн Беларусі адлюстроўваюць характар, гісторыю і нацыянальную самабытнасць беларусаў
Нацыянальны арнамент і колеры дзяржаўнага флага - візітная картка Беларусі. У іх адлюстраваны наш характар, гісторыя, нацыянальная самабытнасць.
Галоўныя сімвалы краіны з намі ў самыя важныя і адказныя моманты: у перамогах на міжнародных спаборніцтвах, пры адкрыцці знакавых аб'ектаў, правядзенні важных дзяржаўных мерапрыемстваў. Беларускі флаг ужо шмат гадоў займае ганаровае месца ў лініі флагштокаў на самых прэстыжных міжнародных пляцоўках.
Аляксандр Пасталоўскі, намеснік дырэктара Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі: "На міжнароднай арэне мы можам назіраць тое, што беларускі флаг - абавязковы атрыбут ва ўсіх міжнародных арганізацыях: у БРІКС, Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый".
У сваёй сімволіцы і ідэалогіі маладая беларуская дзяржава пачынала практычна з нуля. Нельга ўзводзіць сцены, не ўмацаваўшы падмурак. Беларускаму народу трэба было вызначыцца з сімваламі. І гэта ўнікальны факт у сусветнай практыцы. Рэферэндум 1995 аказаўся сапраўды лёсавызначальным.
Аляксандр Каханоўскі, доктар гістарычных навук, дэкан гістарычнага факультэта БДУ: "Вяртанне традыцыі, якая была праверана часам, гаворыць аб тым, што наша дзяржава накіравана на захаванне традыцыі, але накіраванай у будучыню, на фарміраванне моцнай, квітнеючай дзяржавы. Гэтая сімволіка характарызуе нашу традыцыю, нашы сэнсы, тое, што мы закладваем у сваю дзяржаву. А сімвалы дзяржавы - гэта аснова адзінства дзяржавы. Без гэтага нельга. Не можа існаваць дзяржава, калі няма сімвалаў, якія аб'ядноўваюць вакол сябе людзей".
Дзяржаўныя сімвалы Беларусі - флаг, герб і гімн - транслююць традыцыі і пераемнасць, спалучаюць актуальную сучаснасць з гістарычным мінулым. Напрыклад, Беларусь - адна з трох былых савецкіх рэспублік разам з Таджыкістанам і Узбекістанам, якая захавала музыку савецкага гімна. І ў той жа час змест тэксту актуалізаваны ў 2002-м.
Герб апошняе ператварэнне зведаў пяць гадоў таму, а ўзор нацыянальнага арнаменту флага мы захавалі аж з 1917 года. Дарэчы, Беларусь першая ў свеце краіна, якая выкарыстала нацыянальны арнамент у якасці элемента дзяржаўнага флага.
Пётр Пятроўскі, палітолаг: "Разам гэтыя сімвалы дэманструюць суверэнітэт, незалежнасць і тую асаблівую мадэль развіцця, якую выбраў беларускі народ, нягледзячы ні на што абараніў яе і ў канцы XX стагоддзя, і ў XXI стагоддзі".
10 мая 2026 года ў Беларусі ўшаноўваюць дзяржаўныя сімвалы і тое, чаго беларусы дабіліся разам. Гэта няпросты шлях: ад здабыцця незалежнасці да гучнага голасу на міжнароднай арэне. Наш флаг пазнаюць на ўсіх кантынентах свету. За контурамі Сінявокай у ім адлюстроўваецца ідэнтычнасць беларуса.