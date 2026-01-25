3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
Флагманскія цэнтры для аказання экстраннай меддапамогі - якімі будуць суперсучасныя клінікі
Аўтар:Юлія Хмель
У Мінску пабудуюць флагманскія цэнтры для аказання экстраннай і неадкладнай меддапамогі. Зараз праект - на стадыі ўзгаднення ў спецыялістаў профільных службаў. Плануецца, што такія аб'екты пачнуць функцыянаваць на базе трох буйных медустаноў Мінска: БСМП, 10-й бальніцы і Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі.
Інавацыйнае абсталяванне, прадуманая лагістыка, медыцынскія алгарытмы для кожнага экстраннага выпадку і лепшыя прафесіяналы сваёй справы. У прыярытэце флагманскіх цэнтраў - эфектыўная дапамога пацыенту ў першыя гадзіны пасля паступлення (больш падрабязна - глядзіце відэа).