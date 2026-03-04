3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Флэшмоб, кветкі - віцебскія ратавальнікі павіншавалі жанчын з 8 Сакавіка
Святочны настрой ахапіў беларускія гарады. Як цікава і душэўна павіншаваць жанчын - гэтым пытаннем задаюцца многія мужчыны. Віцебскія ратавальнікі да пытання падышлі крэатыўна.
Музычны падарунак і кветкі ад ратавальнікаў
Месца сустрэчы нязменнае - ажыўлены цэнтр Віцебска. Менавіта тут напярэдадні самага прыгожага вясновага свята ўжо некалькі гадоў ратавальнікі паўночнага рэгіёна ўладкоўваюць маляўнічы флэшмоб. Гэта падарунак для ўсіх жыхарак горада на Заходняй Дзвіне.
Каб пакарыць сэрцы жанчын, доўга рэпеціравалі: адточвалі вакал і рэжысуру. Яркіх фарбаў нумару дадалі спартсмены-ратавальнікі з пажарным інвентаром. Кульмінацыяй стаў вялізны банер з віншаваннем, які разгарнулі на 30-метровай вышыні.
На імправізаваную сцэну кветкі даставілі пры дапамозе спецаўтамабіля хуткага рэагавання - усё, каб сапраўды здзівіць.
Далікатна ружовыя, ліловыя, чырвоныя цюльпаны дарылі для добрага настрою. Таксама 5 сакавіка ў Музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання адкрылася выстава, прысвечаная жанчынам, якія сваё жыццё звязалі з МНС.