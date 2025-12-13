Формула поспеху: чаму аграгарадок Любішына можна лічыць месцам для жыцця

Асабістыя парывы беларусаў зрабіць свой двор, пад'езд, вуліцу самымі прыгожымі не застаюцца без увагі. Бо азеляненне прасторы, дадатковыя зоны адпачынку, дзіцячыя пляцоўкі і новае пакрыццё на дарогах і ёсць архітэктура камфортнага жыцця кожнага чалавека.

У 2025 годзе праекты актыўнага кам'юніці з аграгарадка Любішына Чэрвенскага раёна прывялі населены пункт на першае месца ў Мінскім абласным конкурсе па добраўпарадкаванні. Формула поспеху Любішына - у рубрыцы "Месца для жыцця".