Франтальны пагрузчык БЕЛАЗ-78242 праходзіць выпрабаванні
У Жодзіне паказалі франтальны пагрузчык БЕЛАЗ-78242. Машына распрацавана для работы ў кар'ерах і разлічана на хуткую загрузку 60-тонных самазвалаў і чыгуначных вагонаў. Навінку ўжо называюць магутным рашэннем для горнай галіны.
Магутная навінка
У Жодзіне праходзіць выпрабаванне доследны ўзор франтальнага пагрузчыка. Машыну правяраюць пад нагрузкай - адпрацоўваюць цыкл пагрузкі і ацэньваюць устойлівасць пры манеўраванні. Спецыялісты фіксуюць тэхнічныя параметры і аналізуюць работу асноўных вузлоў.
Выпрабаванні праходзяць у некалькі этапаў - ад даследчых да папярэдніх. Інжынеры правяраюць работу 16-літровага рухавіка. Асобная ўвага - эфектыўнасці гідраўлічнай сістэмы, часу поўнага цыклу пагрузкі, рабоце электронных сістэм.
Пасля завяршэння выпрабаванняў пагрузчык накіруюць на тэставую эксплуатацыю ў кар'ер. Там яго правераць ужо ў складзе вытворчага ланцужка. У выпадку пацвярджэння ўсіх характарыстык мадэль запусцяць у серыйную вытворчасць.
На прадпрыемстве разлічваюць, што навінка ўзмоцніць пазіцыі беларускай тэхнікі на рынку горназдабыўнога абсталявання.