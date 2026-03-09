Франтальны пагрузчык БЕЛАЗ-78242 праходзіць выпрабаванні

У Жодзіне паказалі франтальны пагрузчык БЕЛАЗ-78242. Машына распрацавана для работы ў кар'ерах і разлічана на хуткую загрузку 60-тонных самазвалаў і чыгуначных вагонаў. Навінку ўжо называюць магутным рашэннем для горнай галіны.

Пасля завяршэння выпрабаванняў пагрузчык накіруюць на тэставую эксплуатацыю ў кар'ер. Там яго правераць ужо ў складзе вытворчага ланцужка. У выпадку пацвярджэння ўсіх характарыстык мадэль запусцяць у серыйную вытворчасць.