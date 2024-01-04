ДАІ Беларусі ў снежнае надвор'е рэкамендуе вадзіцелям захоўваць павышаныя меры бяспекі

З надыходам новага года ў Беларусь прыйшла кліматычная зіма. Маразы і снег вярнуліся нават у самы паўднёвы рэгіён краіны.

ДАІ рэкамендуе захоўваць павышаныя меры бяспекі на зімовай дарозе. У снежнае надвор'е стан праезнай часткі можа рэзка мяняцца. Найбольш складаныя ўмовы для руху на спусках, уздымах і закругленнях. Інспектары ДАІ манітораць вуліцы і дарогі для захавання бяспекі і своечасовай арганізацыі прац па расчыстцы і апрацоўцы праезных частак.