ДАІ Беларусі ў снежнае надвор'е рэкамендуе вадзіцелям захоўваць павышаныя меры бяспекі
З надыходам новага года ў Беларусь прыйшла кліматычная зіма. Маразы і снег вярнуліся нават у самы паўднёвы рэгіён краіны.
ДАІ рэкамендуе захоўваць павышаныя меры бяспекі на зімовай дарозе. У снежнае надвор'е стан праезнай часткі можа рэзка мяняцца. Найбольш складаныя ўмовы для руху на спусках, уздымах і закругленнях. Інспектары ДАІ манітораць вуліцы і дарогі для захавання бяспекі і своечасовай арганізацыі прац па расчыстцы і апрацоўцы праезных частак.
Уборы ДАІ кругласутачна гатовыя дапамагчы вадзіцелям і пешаходам, якія трапілі ў цяжкую сітуацыю на дарозе.
І як прыклад, у першы дзень новага года дапамога спатрэбілася вадзіцелю грузавіка ў Рэчыцы. Мужчыну, які дарэмна спрабаваў выбрацца са снежных гурбаў, заўважыў дарожны патруль. Неабыякавы відавочца і інспектары ДПС дапамаглі мужчыне выбрацца. Аналагічная сітуацыя на тым жа ўчастку дарогі здарылася з вадзіцелем таксі, які, страціўшы кантроль над кіраваннем, з'ехаў на абочыну.Неўзабаве аўтамабіль адбуксавалі, і вадзіцель змог працягнуць рух.