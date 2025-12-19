Галалёд, мокры снег і да мінус 3 градусаў чакаецца ў Беларусі 21 снежня

У Беларусі 21 снежня чакаецца галалёд і да мінус 3 градусаў. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

У нядзелю будзе пераважаць пахмурнае надвор'е. Уначы і раніцай у шматлікіх раёнах, днём месцамі пройдуць невялікія ападкі (дождж, мокры снег). У асобных раёнах будзе туман. Уначы і раніцай месцамі чакаецца галалёд, на асобных участках дарог - галалёдзіца. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 4-9 м/с.