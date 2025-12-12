3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Галалёд, моцны снег месцамі, уначы да -9°С прагназуюць у Беларусі 14 снежня
На большай частцы тэрыторыі Беларусі 14 снежня чакаюцца ападкі (снег, мокры снег, па паўднёва-заходняй палавіне з дажджом), уначы месцамі моцны снег. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Будзе воблачна, па ўсходзе з праясненнямі. Месцамі прагназуецца слабы туман і галалёд. Уначы і раніцай у асобных раёнах наліпанне мокрага снегу. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер пераменных напрамкаў умераны.
Тэмпература паветра ўначы будзе вар'іравацца ад мінус 1 да мінус 7 градусаў, па ўсходзе пры праясненнях да мінус 9, у заходніх раёнах ад 0 да плюс 3. Днём тэмпература паветра складзе ад мінус 4 да плюс 2, па Брэсцкай і Гродзенскай абласцях да 6 градусаў цяпла.