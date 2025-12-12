3.72 BYN
Галоўнае тое, што ўнутры: на што варта звярнуць увагу, купляючы салодкі навагодні падарунак
Аўтар:Яніна Клімовіч
Да самай чароўнай ночы ў годзе засталося менш чым тры тыдні. Свята набліжаецца, а разам з ім - пошук навагодніх падарункаў. Як выбраць якасны салодкі прэзент?
Выбар салодкага навагодняга падарунка - не толькі пытанне густу, але бяспекі і здароўя. Перш чым харчовая прадукцыя трапляе на паліцы магазінаў, тавары праходзяць строгую праверку на якасць (гл. відэа).