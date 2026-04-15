Галоўны Дзед Мароз Беларусі Уладзімір Радзівілаў адзначае 65 гадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 красавіка юбілей адзначае Уладзімір Радзівілаў, галоўны Дзед Мароз Беларусі. Майстар сатырычнага жанру, валодае акадэмічным майстэрствам. Быўшы заслужаным артыстам Беларусі, вялікае значэнне надае беларускаму рэпертуару.
У яго выкананні па-майстэрску гучаць гумарыстычныя творы Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Кандрата Крапівы. Асаблівае месца ў творчасці Уладзіміра Радзівілава займае роля галоўнага Дзеда Мароза краіны. Ужо некалькі дзясяткаў гадоў ён запальвае ёлку ў Палацы Рэспублікі на традыцыйным дабрачынным мерапрыемстве "Нашы дзеці".
Да 65-годдзя з дня нараджэння і 40-годдзя творчай дзейнасці артыста-чараўніка 22 мая ў Вялікай зале Белдзяржфілармоніі пройдзе юбілейны канцэрт, прысвечаны "Сапраўднаму артысту".