Галоўны Дзед Мароз Беларусі Уладзімір Радзівілаў адзначае 65 гадоў

17 красавіка юбілей адзначае Уладзімір Радзівілаў, галоўны Дзед Мароз Беларусі. Майстар сатырычнага жанру, валодае акадэмічным майстэрствам. Быўшы заслужаным артыстам Беларусі, вялікае значэнне надае беларускаму рэпертуару.

У яго выкананні па-майстэрску гучаць гумарыстычныя творы Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Кандрата Крапівы. Асаблівае месца ў творчасці Уладзіміра Радзівілава займае роля галоўнага Дзеда Мароза краіны. Ужо некалькі дзясяткаў гадоў ён запальвае ёлку ў Палацы Рэспублікі на традыцыйным дабрачынным мерапрыемстве "Нашы дзеці".

Да 65-годдзя з дня нараджэння і 40-годдзя творчай дзейнасці артыста-чараўніка 22 мая ў Вялікай зале Белдзяржфілармоніі пройдзе юбілейны канцэрт, прысвечаны "Сапраўднаму артысту".

