Гарачая восень: у разгар пасяўной аграрыі атрымліваюць заслужаныя ордэны і медалі

Беларусы ўпэўнена глядзяць у будучыню і не хочуць пакідаць сваёй краіны (такіх рэкордныя 98 %). Усё проста: фундаментальныя каштоўнасці нашага грамадства - гэта мірнае жыццё і харчовая бяспека.

Сацыёлагі спыталі людзей напрамую: чым вы больш за ўсё ганарыцеся ў сучаснай Беларусі? Адказы паказальныя. У лідарах нацыянальнага гонару - якасць нашых прадуктаў харчавання і тое, што дзяржава гарантуе сацыяльную абароненасць. А гэтыя найважнейшыя падставы для гонару ствараюцца рукамі тых, хто працуе на зямлі. Наша эканоміка адчувае сябе ўпэўнена, адзін з галоўных яе драйвераў - менавіта сельская гаспадарка (гл. відэа).