"Гарачы лёд - 2026": трэкавыя гонкі сабралі аматараў экстрыму
Непагадзь, моцны вецер і снег ніяк не зрушылі планаў беларускіх гоншчыкаў. Легендарныя трэкавыя гонкі "Гарачы лёд" сабралі ў Мінскім раёне вопытных і маладых пілотаў з усіх рэгіёнаў краіны.
Адзначым, што работы па падрыхтоўцы трасы вяліся напярэдадні да позняга вечара. Уся дыстанцыя расчышчалася спецыяльнай тэхнікай. Аднак, як прызналіся самі ўдзельнікі і арганізатары, такое надвор'е і снег яны чакалі вельмі даўно, бо засумавалі па сапраўды зімовых этапах гонак. Да гэтага "Гарачы лёд" заўсёды праводзіўся без лёду і снегу пад коламі.
Анатоль Шаўчэнка, арганізатар спаборніцтваў:
"Мы марылі пра такое надвор'е, таму што шмат гадоў у нас не атрымлівалася правесці зімовыя лядовыя гонкі са снегам. Часта яны праходзілі ў брудзе. Месцамі быў снег, лужыны, лёд. Усе гоншчыкі дзякуюць за такое надвор'е. Прыйшлося прарабіць вялікую работу. Кіраўніцтва і адміністрацыя прыклалі ўсе сілы для таго, каб падрыхтаваць трасу да спаборніцтваў".
Такое надвор'е, мароз і снег не спалохалі сапраўды заўзятых аматараў гонак.