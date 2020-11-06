3.68 BYN
Газета "Мінская праўда" адзначае 70-гадовы юбілей
Адно з найстарэйшых друкаваных выданняў цэнтральнага рэгіёна - газета "Мінская праўда" адзначае 70-гадовы юбілей. З гэтай нагоды сёння ўшаноўвалі і ўзнагароджвалі каманду спецыялістаў, якія стваралі абласную газету на працягу многіх дзесяцігоддзяў, а гэта журналісты, фотакарэспандэнты, рэдактары, кіраўнікі. Дэбютны абласны выпуск з'явіўся 1 лістапада 1950 года. Нумар размяшчаўся на чатырох старонках А2 і каштаваў 20 капеек. Сёння брэнд "Мінская праўда" не толькі захаваўся, але і пашырыўся - прадпрыемства было ператворана ў інфармацыйнае агенцтва. Зараз "Мінская праўда" - гэта рэдакцыя газеты, сайта для аператыўнай інфармацыі і радыёстанцыі "Мінская хваля".
"Мінская праўда" - у зручным сучасным фармаце. Калі на сайце можна знайсці самыя свежыя аператыўныя навіны, то ў друкаваным выданні пераважае аналітыка. Радыёслухачы змогуць пазнаёміцца з новымі творчымі праектамі "Мінскай праўды".