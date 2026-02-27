3.75 BYN
Гераіні снежнага апакаліпсісу: у Мінску ўшаноўвалі працаўніц ЖКГ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальным мастацкім музеі рабочую форму на вячэрнія сукенкі змянілі жанчыны, дзякуючы якім сталіца Беларусі застаецца прыгожай і дагледжанай. Гэта тая прыгажосць, якую бачаць не толькі жыхары, але і госці Мінска.
Яны ўжо даказалі, што ім па плячу не толькі будзённая праца, але і экстранныя выклікі. Для іх - увага, апладысменты, кветкі і музыка ў выкананні беларускіх артыстаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).