3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
"Гэта нашы самыя моцныя аўтары" - Вольга Макей пра сцэнарыстаў цыкла тэлефільмаў "Час выбраў нас"
Аўтар:Стэфанія Віннічак
У святочныя дні Прэзідэнт Беларусі па традыцыі ўручае прэміі "За духоўнае адраджэнне", спецыяльныя прэміі дзеячам культуры і мастацтвы і "Беларускі спартыўны Алімп". Высокія ўзнагароды займаюць асаблівае месца, каштоўнасць мастацтва ўзрастае стакратна, калі яно служыць светлай і высакароднай мэце.
Іх удастоены людзі, чые дасягненні маюць без перабольшання сусветнае гучанне, услаўляюць краіну, дапамагаюць захаваць светлую памяць аб каранях, умацоўваюць нашы нацыянальную самасвядомасць і гонар (падрабязнасці ў відэа).