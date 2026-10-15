"Глядзі. Жыві. Шануй" - названа галоўная ідэя XXXII Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад"

XXXII Мінскі міжнароднаму кінафестываль "Лістапад" пройдзе з 30 кастрычніка па 6 лістапада.

15 кастрычніка ў абноўленым кінатэатры "Масква" адбылася прэс-канферэнцыя, на якой журналістам расказалі падрабязнасці падрыхтоўкі да кінафоруму і была аб'яўлена конкурсная праграма фестывалю.

Слоганам "Глядзі. Жыві. Шануй" сёлета аб'яднаюць кінастужкі ў 8 конкурсных паказах. Вядома, што для ўдзелу ў іх прыйшло больш за 3 300 заявак са 108 краін свету.

30 кастрычніка прастора кінатэатра "Масква" ў Мінску зменіцца. Менавіта тут будзе праходзіць цырымонія адкрыцця міжнароднага кінафестывалю "Лістапад" - ён вернецца з Палаца Рэспублікі, і чырвоная дарожка на вуліцы будзе сустракаць знакамітых гасцей. Іх спіс пакуль не раскрываецца. Арганізатары абяцаюць, што ў прасторы кінатэатра будзе своеасаблівы кіналабірынт, а таксама шмат зон для фота і інтэрв'ю.

Вядома ж, акрамя самой прыгожай цырымоніі адкрыцця, якую будзе суправаджаць жывая музыка, будуць гаварыць пра кінафільмы - юбіляры гэтага года. Адкрые фестываль стужка Ігара Угольнікава "Бацька Мінай".

А ўсяго ў форуме кінамастацтва будуць удзельнічаць 153 стужкі з 55 краін свету. Пакуль лічбы такія, арганізатары называюць іх асцярожна, бо ўсё яшчэ можа змяніцца. Заяўкі прыйшлі са 108 краін, і новая група праграмных дырэктараў дбайна адбірала кінастужкі.

Яніка Прасцінская, праграмны дырэктар асноўнага конкурсу ігравога кіно ХХХII Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лiстапад": "Усяго за гэты перыяд мы праглядзелі больш за 700 заявак з розных краін. Гэта фільмы з Танзаніі, Індыі, Расійскай Федэрацыі, Казахстана, вялікая колькасць работ з Марока. Кожная з іх - гэта ўнікальная гісторыя жыцця чалавека, яго шлях, яго імкненне".

Ці будзе тое самае кіно, якому ўжо апладзіравалі Венецыя і Каны, пакуль невядома. Але дакладна вядома, што конкурсныя паказы пройдуць у пяці кінатэатрах Мінска.

Кошт білетаў складзе ад 8 да 12 рублёў. На наступным тыдні яны паступяць у продаж.