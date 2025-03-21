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Год таму першая ў гісторыі Беларусі жанчына-касманаўт адправілася на МКС. Успамінаем яркія моманты

Роўна год таму, 23 сакавіка, у рэзервовы дзень старту, першая ў гісторыі суверэннай Беларусі жанчына-касманаўт Марына Васілеўская адправілася на МКС з касмадрома Байканур разам з выхадцам Беларусі, камандзірам карабля Алегам Навіцкім і астранаўтам НАСА Трэйсі Дайсан.

Як гэта было (глядзіце відэа).