3.66 BYN
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Год таму першая ў гісторыі Беларусі жанчына-касманаўт адправілася на МКС. Успамінаем яркія моманты
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb0fff4-684a-4dc5-8c9d-c1b6b35e450e/conversions/07c496a6-06d5-4eaf-98a2-cdc62c5f606e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb0fff4-684a-4dc5-8c9d-c1b6b35e450e/conversions/07c496a6-06d5-4eaf-98a2-cdc62c5f606e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb0fff4-684a-4dc5-8c9d-c1b6b35e450e/conversions/07c496a6-06d5-4eaf-98a2-cdc62c5f606e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fb0fff4-684a-4dc5-8c9d-c1b6b35e450e/conversions/07c496a6-06d5-4eaf-98a2-cdc62c5f606e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byМарына Васілеўская адправілася на МКС з касмадрома Байканур разам з выхадцам Беларусі Алегам Навіцкім і астранаўтам НАСА Трэйсі Дайсан