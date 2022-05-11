Галоўчанка: Будаўнічыя прадпрыемствы не павінны вырашаць фінансавыя праблемы за кошт людзей
Будаўнічыя прадпрыемствы дзяржаўныя і прыватныя не павінны вырашаць свае фінансавыя праблемы за кошт людзей. Аб гэтым заявіў сёння прэм'ер Раман Галоўчанка на нарадзе ў Магілёве. Абмяркоўвалі тэмпы ўзвядзення жылля з дзяржпадтрымкай, як вырашыць пытанне з ваганнямі цэн на сыравіну і будматэрыялы і каб гэта не адлюстроўвалася на цане квадратнага метра.
Мінбудархітэктуры прапаноўвае пашырыць пералік будматэрыялаў, якія трапяць пад дзяржрэгуляванне цэн на будматэрыялы. Гэты дакумент ужо падрыхтаваны і знаходзіцца ва ўрадзе.