Гомель адзначае 83-ю гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
83 гады міру і незалежнасці. Сёння Гомель адзначае гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Пасля доўгай акупацыі горада, якая працягвалася 829 дзён, у лістападзе 1943-га праціўнік быў разгромлены ў выніку Гомельска-Рэчыцкай наступальнай аперацыі. Ёй камандаваў легендарны палкаводзец Канстанцін Ракасоўскі.
Дзякуючы найвышэйшаму майстэрству палкаводцаў і гераізму салдат удалося скаваць сілы групы армій "Цэнтр". А яшчэ савецкія войскі атрымалі бясцэнны вопыт фарсіравання водных перашкод, прарыву моцнай абароны праціўніка, арганізацыі цеснага ўзаемадзеяння з партызанскімі злучэннямі (больш падрабязна – глядзіце відэа).