Патрыёты з усіх рэгіёнаў Беларусі едуць у Хатынь на памятны мітынг

У памяць аб трагедыі патрыёты з усіх рэгіёнаў краіны едуць у Хатынь - менш чым праз гадзіну ў мемарыяльным комплексе пачнецца памятны мітынг. Іх шлях пралягае праз спаленыя ў гады вайны вёскі і сёлы, якіх у Беларусі не адна сотня. Іх жыхары таксама сталі ахвярамі нацызму.



Гомельскія патрыёты стартавалі ад плошчы Паўстання ў абласным цэнтры. Затым аўтакалона наведала месца памяці ў Жлобінскім раёне. Мемарыяльны комплекс "Ала" - апошні прыпынак на выездзе з рэгіёна.



Дзясяткі машын, дзяржаўная сімволіка і кветкі. Удзельнікі аўтапрабегу ўшанавалі памяць сотняў людзей, якія загінулі тут ад рук фашыстаў. Для беларусаў гэта месца стала сімвалам смутку і надзеі, што такое больш ніколі не паўторыцца на нашай зямлі.



Немцы акупіравалі Алу яшчэ ў пачатку вайны. У студзені 1944 года карны атрад загнаў яе жыхароў у хаты, якія затым падпальвалі. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі. Загінула амаль 1 800 чалавек, у тым ліку 950 дзяцей. Будаўніцтва мемарыяльнага комплексу на месцы вёскі стала сапраўды народным. Над яго праектам працавалі музейныя работнікі, гісторыкі, мастакі. Ала - адно з цэнтральных месцаў гістарычнай памяці нашай краіны.



Ужо зараз аўтамабілі набліжаюцца да Хатыні. Менш чым праз гадзіну ў мемарыяльным комплексе пачнецца памятны мітынг.

