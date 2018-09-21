3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Юбілей у Дзяржінспекцыі па маламерных судах
За бяспеку на вадзе. Дзяржінспекцыя па маламерных судах адзначае свой 45-ы дзень нараджэння. ДІМС з'явілася ў Беларусі ў 1973 годзе. За гэты час задачы і функцыі інспекцыі змяняліся не раз. У 2013 водны патруль перайшоў пад кіраўніцтва МНС. Нягледзячы на ўсе ператварэнні, нязменнай застаецца галоўная задача - бяспека тых, хто за штурвалам, і іх пасажыраў.
Супрацоўнікі дзяржінспекцыі таксама навучаюць ахвотнікаў кіраваць лодкай. Сістэма, падобная да атрымання вадзіцельскага пасведчання. Два этапы - тэорыя і практыка, фінальная стадыя - экзамен.