3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Дзяржслужачым і мясцовым органам улады давяраюць каля 60 % беларусаў, апазіцыі - не больш за 9 %
Каля 60 % беларусаў давяраюць дзяржслужачым і мясцовым органам улады. Такія даныя агучаныя па выніках маштабнага сацыялагічнага даследавання "Беларусь. Меркаванне аб будучыні". Пры гэтым рэйтынг апазіцыі ў краіне не перавышае 9 %. Давер палітычным партыям аказваюць больш як 30 % апытаных.
Эксперты звязваюць высокі ўзровень даверу да дзяржслужачых і мясцовых органаў улады з эфектыўнымі мерамі падчас пандэміі каранавіруса, а таксама з падтрымкай сацыяльнага пакета для насельніцтва, які захоўваецца.