Гродна адзначае Дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Гродна 16 ліпеня адзначае важную дату сваёй гісторыі - Дзень вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Роўна 82 гады таму, 16 ліпеня 1944 года, падчас стратэгічнай аперацыі "Баграціён" савецкія войскі ўвайшлі ў Гродна і вызвалілі правабярэжную частку горада. Акупацыя, якая доўжылася 1127 дзён, стала адной з самых трагічных старонак яго гісторыі. Баі былі жорсткімі. Праціўнік ператварыў горад у магутны умацаваны вузел, аднак дзякуючы мужнасці савецкіх салдат удалося не толькі выбіць ворага, але і захаваць многія гістарычныя будынкі і помнікі. Поўнасцю горад быў ачышчаны ад акупантаў праз некалькі дзён - 24 ліпеня.
Дзень вызвалення аб'ядноўвае пакаленні. Па ўсім горадзе пройдуць памятныя мітынгі, цырымоніі ўскладання кветак, тэматычныя выставы, канцэрты і выступленні творчых калектываў. Для жыхароў Гродна гэтая дата застаецца сімвалам мужнасці, памяці і Вялікай Перамогі.