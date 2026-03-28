Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Гродна рыхтуецца прыняць XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур

Гродна рыхтуецца прыняць летам юбілейны, XV Рэспубліканскі фестываль культур. 5 і 6 чэрвеня горад стане пляцоўкай дружбы і адзінства для ўдзельнікаў, якія прадстаўляюць 42 нацыянальнасці.

Самая шматлікая дэлегацыя з Мінска пазнаёміць гасцей з традыцыямі 26 нацыянальных культур. У праграме - канцэрты, выставы і майстар-класы, нацыянальныя гастранамічныя пляцоўкі.

Гродна падорыць гасцям і жыхарам горада асаблівую атмасферу дружбы і адзінства, калі ўсе становяцца адной вялікай сям'ёй.

Асаблівая ўвага надаецца падрыхтоўцы гарадской інфраструктуры і бяспецы гасцей. Распрацоўваюцца зручныя маршруты, уладкоўваюцца парковачныя зоны.

Разделы:

Грамадства