Гродна рыхтуецца прыняць XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гродна рыхтуецца прыняць летам юбілейны, XV Рэспубліканскі фестываль культур. 5 і 6 чэрвеня горад стане пляцоўкай дружбы і адзінства для ўдзельнікаў, якія прадстаўляюць 42 нацыянальнасці.
Самая шматлікая дэлегацыя з Мінска пазнаёміць гасцей з традыцыямі 26 нацыянальных культур. У праграме - канцэрты, выставы і майстар-класы, нацыянальныя гастранамічныя пляцоўкі.
Гродна падорыць гасцям і жыхарам горада асаблівую атмасферу дружбы і адзінства, калі ўсе становяцца адной вялікай сям'ёй.
Асаблівая ўвага надаецца падрыхтоўцы гарадской інфраструктуры і бяспецы гасцей. Распрацоўваюцца зручныя маршруты, уладкоўваюцца парковачныя зоны.