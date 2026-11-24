Гродзенскія камунальнікі гатовы да снегападаў
У Гродне выпаў снег. "Спецаўтагаспадарка" абласнога цэнтра перайшла на ўзмоцнены рэжым: тэхніка гатова выходзіць на гарадскія вуліцы кругласутачна. Зараз на маршрутах працуюць 5-6 машын, якія размяркоўваюць каля 100 т супрацьгалалёднай сумесі. Запасы матэрыялаў захоўваюць у крытым памяшканні, разлічаным на 1,5 тыс. т.
Франц Пачабут, намеснік дырэктара па вытворчасці прадпрыемства "Спецаўтагаспадарка":
"Для работы ў зімовы перыяд прадпрыемства задзейнічае 64 адзінкі тэхнікі і 10 буксіруемых транспартных сродкаў. Ужо загатавана 12,5 тыс. т пясчана-саляной сумесі, 2200 т чыстага пяску і запас галіту маркі "А". Гэты рэагент выкарыстоўваецца ў цэнтральнай частцы горада для прэвентыўнай апрацоўкі вулічна-дарожнай сеткі за 3 гадзіны да пагаршэння ўмоў надвор'я".
У гэтым сезоне прадпрыемства дадаткова закупіла агрэгаты для размеркавання пяску на тратуарах. На прыпынках усталявалі скрыні з пясчана-саляной сумессю, каб пры неабходнасці апрацоўку маглі правесці і самі камунальныя службы.